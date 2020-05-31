РИАМО - 31 мая. В результате выпадения обильных осадков система сбора воды в Подмосковье оказалась перегружена, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Это настоящая стихия - в течение трех часов выпала 1,5-месячная норма осадков. Вся система сбора воды была перегружена, ряд плотин размыто. Наша первоочередная задача - полностью очистить от воды дороги, подтопленные жилые дома и потом переходить к СНТ», - сказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Из-за ливня в Подмосковье произошли подтопления в Красногорске, Истре, Клину, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах. Пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов и два участка дороги.

В настоящее время в регионе остаются подтопленными около 100 приусадебных участков и 15 дачных домов.

Завершены работы в Наро-Фоминском округе, а также у железнодорожной платформы Опалиха в Красногорске.