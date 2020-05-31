РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Администрация Подольска обратилась в Минэкологии Подмосковья с предложением обследовать Лаговский пруд в округе для недопущения его обмеления, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на высыхание водного объекта. Он отметил, что Лаговский пруд стал высыхать и, если не будут приняты меры по восстановлению потока воды в пруду, то водоем рискует полностью обмелеть. И добавил, что жители крайне обеспокоены состоянием пруда.

«Администрация городского округа Подольск Московской области рассмотрела обращение по вопросу обмеления Лаговского пруда. Сообщаю, что администрацией округа направлено обращение в министерство экологии и природопользования Московской области о проведении совместного обследования Лаговского пруда с целью планирования мероприятий по недопущению исчезновения указанного в обращении водного объекта», - сказала начальник отдела экологии и охраны здоровья граждан администрации округа Ирина Симчук.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.