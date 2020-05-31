РИАМО(ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 31 мая. На улице Академика Жукова в подмосковном Дзержинском ликвидировали подтопление, сообщила глава округа Людмила Иванова.

«На повороте улицы Академика Жукова устранили последствия подтопления после большого количества осадков. В целях безопасности было перекрыто движение», - написала Иванова в Instagram.

Службы ЖКХ, дорожники и МЧС совместными усилиями ликвидируют последствия сильных дождей в Подмосковье, за последние дни в регионе выпало почти 150% месячной нормы осадков.