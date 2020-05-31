РИАМО - 31 мая. Премьер Министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплаты помощи волонтерам и социальным работникам, которые заботятся о людях, оставшихся без поддержки в период распространения Covid-19, сообщает Газета.ru.

«Правительством предусмотрены ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня текущего года», — отмечается в материале.

Выплаты положены тем, кто взял на временное попечение или на временное проживание инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Волонтерам и социальным работникам будет выплачиваться сумма в размере 12 130 рублей за каждого человека, которому они помогают. Обратиться за выплатами можно будет до 1 октября 2020 года.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАЯ

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.