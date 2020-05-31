РИАМО - 31 мая. Премьер Министр Михаил Мишустин подписал постановление о правилах выплаты помощи волонтерам и социальным работникам, которые заботятся о людях, оставшихся без поддержки в период распространения Covid-19, сообщает Газета.ru.
«Правительством предусмотрены ежемесячные выплаты в период с 1 апреля по 30 июня текущего года», — отмечается в материале.
Выплаты положены тем, кто взял на временное попечение или на временное проживание инвалидов, пожилых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Волонтерам и социальным работникам будет выплачиваться сумма в размере 12 130 рублей за каждого человека, которому они помогают. Обратиться за выплатами можно будет до 1 октября 2020 года.
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31 МАЯ
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