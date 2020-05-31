РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Ветер разорвал баннер на одном из домов Подольска на улице Кирова в воскресенье днем, в настоящее время информация передана ответственным для устранения, сообщил «РИАМО в Подольске» диспетчер Единой дежурной диспетчерской службы округа.

«Нам сообщили о том, что баннер разорвался и одна из его частей повисла на доме. Информация передана ответственным для устранения», - сказал диспетчер.

В Московской области из-за сильных дождей до 1 июня объявлен «желтый» уровень опасности погоды, и до 2 июня - из-за ветра.