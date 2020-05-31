РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Подольские квадроциклисты планируют отправиться в экспедицию на Кольский полуостров в июле, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор экспедиции, руководитель «ATV Club «Bizon» Кирилл Бородин.

Квадроциклисты клуба «Bizon» уже неоднократно совершали подобные экспедиции. В мае 2017 года они отправились на квадроциклах по городам Краснодарского края, от Геленджика до Сочи. В 2018 году они побывали в Карелии, а в 2019 году - в Крыму.

«В текущем году мы планируем отправиться в экспедицию на квадроциклах на Кольский полуостров. Как и ранее, мы доедем до начальной точки нашего маршрута на машинах, а после пересядем на квадроциклы и весь оставшийся путь будем преодолевать бездорожье и различные препятствия на них. Мы планируем отправиться в экспедицию в июле текущего года», - сказал Бородин.

Кольский полуостров расположен на крайнем северо-западе европейской части России, это один из самых суровых и в то же время живописных регионов страны. Административно он относится к Мурманской области, занимая порядка 70% ее территории, и представляет собой настоящее царство русского Севера с живописной природой.