РИАМО - 31 мая. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что россияне могут не носить маски на пляжах, но должны соблюдать социальную дистанцию, сообщает РИА Новости.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, — да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала Попова в программе «Москва. Кремль. Путин».

В России за сутки выявили 9 268 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 405 843 случая инфицирования, выздоровели 171 883 человека, скончались 4 693 человека.

Россия начала поэтапно снимать ограничения, введенный из-за коронавируса, однако пока в Московском регионе сохранятся режим самоизоляции.

С 1 июля могут открыться пляжи в регионах России. По словам главы комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаила Дегтярева, туристический сезон в России состоится, несмотря на пандемию.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.