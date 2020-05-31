РИАМО - 31 мая. В Московской области 25 пациентов с коронавирусом скончались за прошедшие сутки, за весь период умерли 449 человек, говорится в сообщении областного оперштаба по коронавирусу.

«Всего в Московской области зафиксировано 38 995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», — отмечается в материале.

За прошедшие сутки в регионе выявили 757 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

В общественных местах Подмосковья жителям рекомендуется носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.