РИАМО - 31 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин будет наблюдать за парадом Победы на Красной площади с трибуны вместе с иностранными гостями, сообщает РИА Новости.

Парад Победы состоится на Красной площади в Москве 24 июня. Провести пеший парад 9 мая не позволила эпидемиологическая обстановка.

«Безусловно, президент и гости будут на трибуне. Безусловно, будут и зарубежные главы государств», — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пескова спросили, будет ли на мероприятии соблюдаться социальная дистанция. В ответ он выразил надежду, что ко времени проведения парада от этого режима ничего не останется.