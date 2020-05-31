РИАМО - 31 мая. В подмосковном городском округе Истра удалось стабилизировать ситуацию с подтопленяими территорий после мощного ливня, сообщается на странице администрации Истры в соцсети «ВКонтакте».

«Работы по устранению последствий стихии в нашем округе шли в течение всего вчерашнего дня и продолжаются и сегодня», - говорится в сообщении.

После субботних ливней в городском округе серьезно подтопило три территории: улицу Некрасова в СНТ «Снегири», 11 частных участков в Дедовске и более 70 частных участков в СНТ «Дубрава».

«Всего в устранении последствий было задействовано 165 человек и 45 единиц техники. В целом по округу ситуация стабилизировалась, но мониторинг территорий продолжается», - добавляется в материале.

Как уточнила глава Истры Татьяна Витушева, в ликвидации последствий ливня принимали участие сотрудники городской администрации, группа территориального пожарно-спасательного гарнизона, МБУ «Истраспас», АО «Истринская Теплосеть», МБУ «Додхибимр», МУП «Истринское ЖЭУ», МУП «Истринская Теплосеть», а также жители.

«Оперативный штаб продолжает работать в круглосуточном режиме», - заключила Витушева.