РИАМО - 31 мая. За минувшие сутки в Московской области выявили 757 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего в регионе зафиксировано 38 995 случаев инфицирования, говорится в сообщении областного оперштаба.

В России за сутки зафиксировали 9 268 случаев заражения Covid-19 в 84 регионах, за весь период эпидемии зарегистрировано 405 843 случая инфицирования, выздоровели 171 883 человека, скончались 4 693 человека.

Для борьбы с коронавирусом в Московской области были введены режимы повышенной готовности и всеобщей самоизоляции.

В Подмосковье отменили цифровые пропуска для передвижения на транспорте, но теперь всем жителям обязательно нужно носить маски в общественных местах.

С 29 мая в регионе для прогулок открылись парки.

Всего в Московской области зафиксировано 38995 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.