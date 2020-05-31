РИАМО - 31 мая. Силы и средства дорожных служб привлекли к работе по ликвидации последствий подтоплений в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«На данный момент на дорогах зафиксировано около 20 подтоплений в результате выпадения обильных осадков, три из них крупные, зафиксированы в Нахабине и Опалихе в Красногорске, на Осташковском шоссе в Мытищах. Дорожные, коммунальные и аварийные службы ликвидируют последствия подтоплений. На борьбу выведено 35 единиц дорожной техники и 60 дорожных рабочих», - сказал вице-губернатор Московской области Игорь Тресков.

Он добавил, что помощь дорожным службам оказывают бригады и техника ГКУ «МОС АВС».

«Все дорожные службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролируем совместно с муниципалитетами и аварийными службами», - добавил Тресков.

После выпадения обильных осадков в Подмосковье произошли подтопления в Красногорске, Истре, Клину, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах. Пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов и два участка дороги.

По последним данным, в пяти муниципалитетах Подмосковья остаются подтопленными 97 приусадебных участков и 15 дачных домов. В Наро-Фоминском округе работы завершены, в Красногорске освобожден от воды участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха.

Работа по ликвидации последствий ливня проходит в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.