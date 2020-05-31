РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Житель микрорайона Коренево поселка Красково подмосковных Люберец пожаловался на подтопленную дорогу, свое обращение он оставил в комментариях под постом главы округа Владимира Ружицкого в соцсети «ВКонтакте».

«Адрес: микрорайон Коренево, улица Некрасова, дома 8 и 6. Много лет мучаемся в дождь. Как людям ходить через двор, как вообще из подъезда выйти?» - написал житель.

По словам начальника территориального управления «Малаховка-Красково» Сергея Паршуткина, в УК «Содействие» направлено обращение для ликвидации подтопления данной территории.

Службы ЖКХ, дорожники и МЧС совместными усилиями ликвидируют последствия сильных дождей в Подмосковье, за последние дни в регионе выпало почти полторы месячных нормы осадков.

В воскресенье и до понедельника в Московской области ожидается сильный дождь, грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду.