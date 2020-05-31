РИАМО - 31 мая. Спасатели деблокировали водителя большегруза, который попал в аварию на Ярославском шоссе в подмосковных Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«В субботу, 30 мая, работники поисково-спасательного отряда №10 ГКУ МО «Мособлпожспас» деблокировали водителя КамАЗа, пострадавшего в результате дорожно-транспортного происшествия на Ярославском шоссе в районе улицы Колонцева городского округа Мытищи», - говорится в сообщении.

Большегруз следовал в сторону МКАД и столкнулся с грузовым автомобилем, припаркованным в месте проведения дорожных работ. В момент столкновения в грузовике находились рабочие, которые не пострадали. Водитель КамАЗа оказался зажат в кабине рулевой рейкой.

Мужчина получил перелом бедренных костей и множественные ушибы. Чтобы извлечь пострадавшего из кабины, на место происшествия вызвали сотрудников «Мособлпожспаса».

«Спасатели разжали поврежденные части искореженного автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования, деблокировали пострадавшего и передали бригаде медиков», - сказал начальник поисково-спасательного отряда №10 ГКУ МО «Мособлпожспас» Анатолий Пахомов.