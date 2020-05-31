РИАМО - 31 мая. После 14 июня жители столицы смогут обратиться в кассы метро или киоски «Мосгортранса» за продлением срока действия проездного билета, число поездок по билету с 30 марта по 14 июня не должно превышать 22, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Завтра обращаться в кассу не нужно. Продлить проездной можно, если в период с 30 марта по 14 июня вы совершили не более 22 поездок. Для этого после 14 июня необходимо обратиться в кассу метро или киоск «Мосгортранса», - говорится в сообщении.

Действие проездного билета будет продлено на число дней его действия, попавших на период всеобщей самоизоляции. Так, если проездной билет действовал до 22 апреля, то его продлят на 24 дня (два дня марта + 22 дня апреля).

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин продлил период самоизоляции в столице до 14 июня включительно. Это сделано в целях борьбы с распространением коронавируса.

С начала пандемии в столице выявлено 180 791 случай заражений коронавирусом, выздоровели 80 179 человек, скончались 2477 пациентов.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.