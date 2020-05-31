РИАМО – 31 мая. Жители столицы смогут обжаловать штрафы, выписанные за нарушения режима самоизоляции, с помощью видеосервиса, сообщает ТАСС.

Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа за нарушение самоизоляции, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи», — сказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.

Он добавил, что в ведомство ехать не придется, всю информацию, документы, бумаги, справки и другие доказательства можно будет предоставить онлайн. Видеосервис будет доступен для участников обсуждения по закрытой ссылке на mos.ru. Его планируют запустить в первой половине июня.

Данчиков также отметил, что ссылки на рассмотрение обращений будут передаваться заявителю в личном кабинете на портале mos.ru. Дата и время рассмотрения жалобы будут назначаться заранее.

Начальник Главконтроля добавил, что москвичи могут обжаловать штраф на портале mos.ru уже сейчас. Для этого нужно заполнить форму заявки и прикрепить к ней документ, подтверждающий факт ненарушения режима самоизоялции.

Контроль за соблюдением режима самоизоляции гражданами с коронавирусом и ОРВИ и теми, кто с ними контактировал, осуществляется с помощью приложения «Социальный мониторинг». С 26 мая в Москве планируют отменить 370 вынесенных штрафов.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.