РИАМО - 31 мая. Последний день весны в Москве может побить рекорд 1977 года по количеству выпавших за сутки осадков, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Май этого года уже установил новый исторический рекорд по количеству осадков в Москве – с начала месяца выпало 146,9 миллиметра.

«Дождь продолжается, и достижение рекордного количества осадков 31 мая вероятно. Рекордное количество осадков для 31 мая - 23 миллиметра за 1977 год», - говорится в сообщении.

В воскресенье в Московском регионе дождливо, местами дождь сильный, в отдельных районах не исключена гроза с порывистым ветром.

Синоптики добавили, что календарное лето в Москве начнется с прохладной погоды.