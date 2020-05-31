РИАМО - 31 мая. Участок дороги около железнодорожной станции Опалиха в Красногорске освободили от скопившейся воды, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Ранее из-за ливня зафиксировали подтопления в шести городских округах Подмосковья: Красногорске, Истре, Клину, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах. Пострадали 179 приусадебных участков, 15 дачных домов и два участка дороги.

«От воды освобожден участок дороги у железнодорожной платформы Опалиха городского округа Красногорск», - сказал собеседник агентства.

По данным на 14:00 воскресенья, в Наро-Фоминском округе работы завершены. В пяти муниципальных образованиях остаются подтопленными 97 приусадебных участков и 15 дачных домов.

В ликвидации последствий ливня принимают участие 117 человек и 43 единицы техники, в том числе от МЧС задействовано 22 человека и восемь единиц техники.

Собеседник агентства подчеркнул, что сотрудники МЧС оказывают содействие властям муниципальных образований Московской области, пострадавших от подтоплений.