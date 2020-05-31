РИАМО - 31 мая. С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«В список попали вестибюли, через которые проходят 1,3 тысячи и более человек в час, а также те входы и выходы, об открытии которых попросили пассажиры», — отмечается в материале.

Таким образом пассажиры метро смогут соблюдать социальную дистанцию в условиях угрозы распространения коронавируса.

Так, 1 июня в 05:30 для пассажиров вновь откроются: первый выход станции «Аннино», второй выход станции «Кропоткинская», первый выход станции «Пятницкое шоссе» (Арбатско-Покровская линия), второй выход станции «Парк культуры» (Сокольническая линия), а также пятый и шестой выходы станции «Ломоносовский проспект».

Часть вестибюлей 25 станций подземки пока останутся закрытыми из-за небольшого пассажиропотока.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

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