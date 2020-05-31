РИАМО - 31 мая. Одинцовская городская прокуратура проводит проверку по факту осквернения воинского мемориала с Вечным огнем, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Также прокуратура Московской области установила особый контроль за расследованием уголовного дела, возбужденного органом внутренних дел», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 28 мая. Вандалы решили разогреть ведро с неизвестным содержимым на Вечном огне на мемориале Воинской Славы. При этом люди встали ногами на звезду.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

По подозрению в совершении преступления были задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождения.