РИАМО - 31 мая. Службы ЖКХ, дорожники и МЧС совместными усилиями ликвидируют последствия сильных дождей в Подмосковье, за последние дни в регионе выпало почти полторы месячных нормы осадков, сообщил в воскресенье губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Осадки очень сильные, дождь идет с четверга-пятницы, уже выпало почти полторы месячных нормы, и прогноз обещает дожди всю следующую неделю. Отсюда подтопления, вода на дачных и садовых участках, в частном секторе. Самая острая ситуация сложилась в Нахабине, Дедовске и Наро-Фоминске, в некоторых населенных пунктах городского округа Красногорск. Знаем, что люди ждут помощи», - сказал Воробьев.

Замначальника Главного управления МЧС России по Московской области Вадим Андямов добавил, что спасательное ведомство и все службы Московской областной системы предупреждения и ликвидации ЧС проводят комплекс необходимых мероприятий по ликвидации последствий подтоплений.

«Всем жителям, попавшим в зону подтопления, оказывается необходимая адресная помощь. Ситуация находится под постоянным контролем Главного управления и правительства Московской области. Угрозы жизни и здоровью людей нет», - сказал Андямов.

По последним данным ГУ МЧС России по Московской области, после выпадения обильных осадков в Подмосковье остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. К ликвидации последствий ливня привлекли 39 единиц техники и 101 человека. Ситуация находится на контроле.