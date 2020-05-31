РИАМО - 31 мая. Около 200 единиц техники «Мосводостока» дежурят на столичных улицах для ликцидации возможных подтоплений из-за ливня, сообщается в Twitter-аккаунте предприятия.

«200 единиц техники дежурит на улицах города», — говорится в сообщении.

В Москве с 29 мая выпало около 80 миллиметров осадков при месячной норме в 51 миллиметр. Непогода повалила 96 деревьев, повредило 20 автомобилей.

Бригады аварийной службы ГБУ «Автомобильные дороги», а также «Мосводоканала» и «Мосводостока» дежурят круглосуточно, чтобы в случае необходимости устранять последствия непогоды.