РИАМО - 31 мая. В ближайшие дни уровень воды в подмосковных реках может подняться на 1-2 метра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«В ближайшие трое суток на реках Москвы и Московской области в результате обильных осадков, которые несет балканский циклон, ожидается повсеместный подъем уровня воды на всех реках региона. <…> Рост уровня воды на реках местами будет достигать 1-2 метра», - говорится в сообщении.

Спасатели предупредили, что на малых и средних реках возможен выход воды в пойму.

Ранее из-за обильного выпадения осадков в Подмосковье подтопило 165 приусадебных участков, в настоящее время остаются подтопленными 97 участков.