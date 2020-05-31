РИАМО - 31 мая. Жителям подмосковного Красногорска, чьи дома оказались подтоплены после мощного ливня, необходимо звонить по номеру телефона экстренных служб «112», сообщила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

«Я прошу жителей: уважаемые жители! Если ваши дома подтапливает, я очень прошу, позвоните на «112». У нас есть возможность вас всех централизованно расселить», - сказала Хаймурзина в эфире телеканала «Россия 24».

Он подчеркнула, что городские службы и МЧС работают в режиме повышенной готовности.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Сергей Война отметил, что на месте находится оперативная группа территориальных пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России.

Из-за ливня в Красногорске образовались 24 крупных очага подтопления, возникла угроза переливания воды из плотины на реке Синичка. Подтопления в округе ликвидируют свыше 250 человек.