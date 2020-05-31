РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Рабочие «Мосавтодора» заделали яму на Октябрьском проспекте в Подольске по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой заделать яму на Октябрьском проспекте. Она отметила, что у дома №21 требуется ямочный ремонт.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу на Октябрьском проспекте. Осмотр подтвердил наличие ямы на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия дороги выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Он отметил, что жители могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно в период с 1 июля по 1 сентября. По его итогам, в дополнительную программу ремонта попадают 25% дорог, набравших максимальное количество голосов.