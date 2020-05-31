РИАМО - 31 мая. Несколько гостиниц подготовили в подмосковном Красногорске на случай экстренного расселения жителей подтопленных домов, сообщает Первый канал.

Из-за обильных дождей в городском округе Красногорск образовались 24 крупных очага подтопления. В настоящее время более 250 человек ликвидируют последствия ливня. На гидроузле №1 на реке Синичка проводятся мероприятия, чтобы не допустить переливания воды из плотины.

«Здесь целый каскад плотин, с позавчерашнего дня мониторится нашими службами. Уровень воды поднялся от 1,5 до 1,8 метра, это значительный подъем», — сказала глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина.

По данным МЧС, в Подмосковье остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. Ситуация находится на контроле.