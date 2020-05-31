РИАМО - 31 мая. В Подмосковье продолжается ликвидация последствий мощного ливня, ситуация с подтоплениями в регионе находится под контролем, сообщается на сайте МЧС России.

«Работы по откачке воды проводятся с помощью пожарной и инженерной техники: мотопомп, вакуумных насосов, тракторов, тягачей, плавательных средств», - уточняется в материале.

В готовности находится аэромобильная группа спасателей в составе 200 человек, 29 единиц техники и 10 плавательных средств.

Жизни и здоровью жителей подтопленных территорий ничто не угрожает.

По последним данным ГУ МЧС России по Московской области, после выпадения обильных осадков в Подмосковье остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов и один участок дороги. К ликвидации последствий ливня привлекли 39 единиц техники и 101 человека.