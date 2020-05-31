РИАМО - 31 мая. Городские службы столицы работают в усиленном режиме в условиях сильных дождей и оперативно устраняют последствия ливня, сообщил в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

С 29 мая в городе выпало около 80 миллиметров осадков, на северо-востоке и юго-западе Москвы — до 110 миллиметров. Дожди сопровождаются грозами и ветром со скоростью до 20 метров в секунду.

«Месячная норма - 51 миллиметр, всего за май уже выпало 155 миллиметров, сегодня до конца дня дождливая погода сохранится, ожидается еще 17 миллиметров осадков», - сказал Бирюков.

Он добавил, что непогода повалила 96 деревьев, повредило 20 автомобилей. Пострадавших нет. За сутки в городе выявлено 18 локальных подтоплений, которые были оперативно устранены.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что сотрудники аварийной службы ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосводоканала» и «Мосводостока» работают круглосуточно. Всего задействовано 470 бригад.

Бирюков подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

«В режиме повышенной готовности находятся 298 аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов. Они готовы оперативно выехать в случае падения дерева, повреждения линий электропередачи, рекламных конструкций, кровли здания, дорожных знаков и указателей», - объяснил вице-мэр.

Заммэра города попросил москвичей по возможности не покидать квартиры. На улице Бирюков призвал горожан быть внимательными, соблюдать правила безопасности, обходить рекламные щиты и не парковаться под деревьями.