РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Жители подмосковных Люберец подготовили в преддверии Дня защиты детей видеопоздравление, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

«Завтра, 1 июня, мы отметим замечательный праздник - День защиты детей! Трогательное праздничное видеопоздравление с наступающим Днем защиты детей записали люберчане. Дорогие ребята, растите здоровыми и счастливыми! Ведь детство – это самая прекрасная пора»,- написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что символично, что данный праздник проходит в первый летний день.

Международный день защиты детей отмечается 1 июня. Это один из старейших международных праздников. Решение о его проведении было принято в 1925 году на всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

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