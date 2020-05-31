РИАМО - 31 мая. Сотрудники угрозыска задержали мужчину, подозреваемого в совершении хулиганских действий в вагоне московского метро, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Ранее очевидец сообщил в полицию, что в вагоне поезда на Таганско-Краснопресненской линии метро неизвестный гражданин ведет себя неадекватно, ругается матом на других пассажиров, а также угрожает им ножом и пистолетом.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в вестибюле станции метро «Юго-Западная». Им оказался ранее судимый 30-летний житель Подмосковья», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, у мужчины изъяли нож, а также предмет, похожий на пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ «Хулиганство».

«В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Волк.