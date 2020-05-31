РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Один из дворов на улице Кирова в подмосковном Подольске планируется комплексно благоустроить до 30 сентября текущего года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой благоустроить двор на улице Кирова. Он отметил, что жители самостоятельно благоустраивают придомовую территорию. В частности, покрасили и поставили автомобильные шины, сажают цветы. Однако требуется установка ограждений.

«Администрация округа проверила дворовую территорию дома №76/1 по улице Кирова. Сообщаю, что данный адрес включен в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 году. Мероприятия по комплексному благоустройству указанной дворовой территории будут завершены в срок до 30 сентября», - сказал замглавы администрации округа по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко.

Он отметил, что, в частности, по данному адресу будут установлены ограждения. Работы по комплексному благоустройству проводятся ежегодно.