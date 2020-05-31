РИАМО - 31 мая. В воскресенье и до понедельника в Московской области ожидается сильный дождь, грозы и ветер с порывами до 18 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Если вы в доме, то по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку», — отмечается в материале.

Во время грозы не рекомендуется прятаться под деревьями, купаться в водоемах и ездить на велосипеде.

При порывистом ветре советуют обходить шаткие конструкции, убрать вещи с балкона, поставить машину в гараж или не оставлять ее возле деревьев и плохо укрепленных конструкций.

Стоит обходить рекламные щиты и сооружения повышенного риска: мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередачи и промышленные объекты.