РИАМО - 31 мая. В подмосковном Красногорске проводятся необходимые мероприятия, чтобы не допустить переливания воды из плотины в деревне Марьино, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

Вечером 30 мая возникла угроза переливания воды из плотины на гидроузле №1 на реке Синичка в деревне Марьино.

«Для укрепления плотины положено 250 мешков с песком и укреплено 50 метров береговой линии. Подключен насос от ГКУ МО «МОС АВС» из города Ногинска, производится откачка воды. Уровень дамбы поднят на 70 сантиметров. Уровень воды ниже кромки на 80 сантиметров», - сказал собеседник агентства.

В деревне Марьино находится 159 частных домов, в которых проживают 320 человек, в том числе 70 детей.