РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Свыше 250 человек ликвидируют подтопления, которые возникли в результате обильных дождей в подмосковном Красногорске, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Без остановок работают аварийные бригады Красногорской городской службы, Водоканала, МЧС, дорожников, областной аварийно-спасательной службы - 256 человек и 51 единица техники», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что в настоящее время идет расчистка моста в СНТ «Речное», повторно чистят плотину в Козино, продолжается откачка воды в Опалихе, обследовали СНТ «Березка».

«112 - главный телефон этих дождливых дней», - заключила Хаймурзина.

