РИАМО - 31 мая. В Подмосковье продолжают ликвидировать последствия мощного ливня, в устранении подтоплений задействовано 39 единиц техники и 101 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 12:00 (воскресенья – ред.) остаются подтопленными 97 приусадебных участков, 15 дачных домов, один участок дороги», - говорится в сообщении.

Ранее из-за сильного ливня в Подмосковье оказались подтоплены 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка дороги. В частности, крупные подтопления зафиксировали в Истре, Красногорске и Наро-Фоминском округе.

Как сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, в Клину остаются подтопленными приусадебные участки на Рабочей улице. На плотине у поселка Майдарово на реке Сестре подняты шлюзы для сбора воды, в настоящее время ее уровень восстановился и находится на отметке 5 сантиметров.

В поселении Жаворонки в Одинцовском городском округе подтоплен один низменный приусадебный участок на 3-й Советской улице.

В Сергиево-Посадском округе подтоплено пять частных домов в СНТ «Зеречье» деревни Голыгино. Эвакуировано четверо человек, двое из которых дети.

На территории городского округа Истра остаются затопленными 30 приусадебных участков в СНТ «Дубрава».

В СНТ «Лесные поляны» поселения Нахабино городского округа Красногорск из-за угрозы подтопления эвакуировали 25 человек. Ранее здесь затопило 80 приусадебных участков, сейчас подтопленных участков нет.

В СНТ «Речное» Красногорска из-за отсутствия ливневой системы пострадал участок дороги, а также 50 приусадебных участков и 10 дачных домов. В настоящее время участок дороги освобожден от излишков воды. В СНТ «Березка» в Красногорске подтоплены пять приусадебных участков.

В Наро-Фоминском городском округе на улице Льва Толстого подтопления были ликвидированы.