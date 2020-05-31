РИАМО - 31 мая. На территории Подмосковья остаются подтопленными 92 приусадебных участка и 15 дачных домов, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее из-за сильного ливня в Подмосковье оказались подтоплены 165 приусадебных участков, 10 дачных домов и два участка дороги. В частности, крупные подтопления зафиксировали в Истре, Красногорске и Наро-Фоминском округе.

«По состоянию на 11:00 (воскресенья – ред.) остаются подтопленными 92 приусадебных участка, 15 дачных домов, один участок дороги», - говорится в сообщении.

Для ликвидации последствий ливня привлекли 80 единиц техники и 253 человека.

Ранее в регионе развернули оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений.