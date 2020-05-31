РИАМО - 31 мая. «Желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Москвы и Подмосковья из-за ветра, дождя и грозы, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за ветра в Московском регионе действует до 11:00 2 июня, из-за дождя — до 22:00 воскресенья в Москве и до 00:00 1 июня в Подмосковье. Гроза ожидается местами до 20 часов воскресенья.

По прогнозу синоптиков, в последний день весны в Московском регионе ожидается 13-15 градусов тепла, облачность и дождь.