РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. Хореографический мастер-класс студии «Джем» могут посмотреть жители Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте Красковского культурного центра.

«Вашему вниманию предлагается видео мастер-класс по классическому танцу. Хореограф Образцового коллектива «Хореографического ансамбля «Джем» покажет элементы классической хореографии вместе с участниками ансамбля», - говорится в сообщении.

С 1 июня начинают постепенно открывать учреждения культуры для посетителей.

С 1 июня библиотеки Подмосковья начинают выдачу книг. Она будет проводиться по предварительной записи по телефону и на сайтах библиотек. Работа планируется с индивидуальными посетителями при соблюдении всех мер предосторожности.

Для индивидуальных и семейных прогулок открываются парковые зоны при музеях. В самих парках мероприятия пока проводиться не будут. Параллельно в музеях стартует дезинфекция всех помещений с использованием спецрастворов, нанесение спецразметки, проветривание каждые три часа. Данные меры позволят позаботиться о здоровье как посетителей, так и сотрудников музея.