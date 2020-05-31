РИАМО - 31 мая. По ходатайству следствия суд арестовал 25-летнего мужчину, которого обвиняют в преступлении против половой неприкосновенности двух девочек в подмосковном Подольске, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел 27 мая в одном из садовых товариществ. Мужчина заманил двух девочек пяти и шести лет в пристройку рядом с игровой площадкой, где совершил в отношении малолетних насильственные действия сексуального характера. О случившемся дети рассказали родителям.

«К настоящему времени следователями и криминалистами проведен большой объем работы, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрошен ряд свидетелей, проведена очная ставка и проверка показаний на месте», — отмечается в материале.

Также по делу назначены комплексная психолого-сексолого-психиатрическая и молекулярно-генетическая экспертизы. Расследование продолжается.