РИАМО - 31 мая. В начале следующей недели температура воздуха в Московском регионе окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы, лишь во второй половине недели со смещением циклона «Изольда» придет потепление, небо прояснится, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«В понедельник облачно, кратковременные дожди. Ночью плюс 6 - плюс 8 градусов в Москве, плюс 4 - плюс 9 градусов в Подмосковье. Днем плюс 11 - плюс 13 градусов в столице, плюс 9 - плюс 14 градусов по области. Это на 6-7 градусов ниже климатической нормы», - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник в регионе будут похожие температуры, а в среду по периферии циклона к берегам Москвы-реки придут чуть более теплые воздушные массы. В середине недели начнет проглядывать солнце, ожидается облачность с прояснениями и кратковременные дожди.

«Ночью плюс 8 - плюс 10 градусов в Москве, плюс 6 - плюс 11 градусов в Подмосковье. Днем плюс 16 - плюс 18 градусов в столице, плюс 14 - плюс 19 градусов по области», - добавил синоптик.

В четверг погода изменится мало, а в пятницу прогрев воздуха усилится. Небольшие дожди пройдут лишь в дневные часы. В целом в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями. Температура в столице поднимется до отметки плюс 20 - плюс 22 градуса, в Подмосковье - плюс 18 - плюс 23 градуса.

В субботу в Московском регионе ожидаются небольшие дожди и плюс 19 - плюс 24 градуса.