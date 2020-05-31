РИАМО - 31 мая. Одобренный Минздравом препарат против коронавирусной инфекции «Авифавир» может поступить в российские больницы 11 июня, сообщают «Известия».
Лекарство, которое создали РФПИ и группа компаний «ХимРар», зарегистрировали в госреестре 29 мая на срок до 1 января 2021 года.
«Торговое наименование препарата — «Авифавир». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование — «Фавипиравир», — отмечается в перечне министерства здравоохранения РФ.
Лекарство не выйдет в свободную продажу, его будут реализовывать по контракту с медучреждениями.
«Авифавир» разработан на основе японского противовирусного препарата «Фавипиравир». Благодаря его созданию Россия вошла в список стран, у которых есть препарат для борьбы с коронавирусом.
«Выдача «Авифавиру» регистрационного удостоверения Минздрава сделало Россию первой страной в мире, в которой этот препарат стал доступен для массового применения», — отметил замдиректора по постдипломному образованию и международному сотрудничеству Физтехшколы биологической и медицинской физики МФТИ Александр Мелерзанов.
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31 МАЯ
- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.
- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.
- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.
- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.
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