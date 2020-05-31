РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Жители Подольска пожаловались депутату округа на фермера, свиньи которого свободно гуляют по деревне и ведут себя агрессивно, сообщила депутат Ирина Талпа.

Жители округа пожаловались депутату совета депутатов Подольска Талпе о фермере, животные которого свободно передвигаются по деревне Дмитрово.

«По просьбе жителей выехала в деревню Дмитрово. Ситуация критичная. На краю деревни живет фермер. Обитатели его фермы свободно перемещаются по деревне: это табун лошадей и компания диких свиней. Сейчас много детей в деревне, так как перебрались к бабушкам. Пройти страшно. Проехать тоже. Свиньи разгуливают по деревне, рыхлят землю у каждого забора, съедают цветы, кусты и листву с деревьев. Очень агрессивны. Никакого пастуха нет. Забором фермерский участок не огорожен», - написала Талпа на своей странице в соцсети Instagram.

Она отметила, что жители неоднократно просили фермера огородить участок, однако хозяин не реагирует на просьбы.

«Данный вопрос принят в работу», - заключила она.