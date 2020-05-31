РИАМО - 31 мая. В первую неделю лета «Московские сезоны дома» расскажут в соцсетях о секретах мультипликации и загадках Луны, а также проведут различные мастер-классы, говорится в сообщении оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Мероприятия пройдут в Instagram, Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассниках» и TikTok.

«Так, в понедельник, 1 июня, в 18:00 ребят и их родителей ждет прямой эфир со специалистами детского центра «Союзмультклуб». Мы поговорим об истории мультипликации, ее видах и технике, обсудим главные этапы создания мультиков и смастерим забавную игрушку из бумаги», — отмечается в материале.

Второго июня в 12:00 состоится онлайн-урок по мультипликации для детей от восьми до 15 лет. Третьего июня в 12:00 в Instagram начнется розыгрыш сертификатов на онлайн-курс из девяти уроков по мультипликации. Результаты розыгрыша объявят 4 июня.

Четвертого июня в 12:00 организуют мастер-класс для детей от четырех лет, на котором ребят научат рисовать Винни-Пуха. Пятого июня в 12:00 стартует розыгрыш трех сертификатов на участие в онлайн-курсе по рисованию. Результаты будут известны 7 июня.

Также 2 июня в 12:00 специалист Московского планетария будет рассказывать о загадках Луны. Третьего июня в 13:00 в рамках проекта «Москва на страницах книг» диктор, режиссер и педагог по сценической речи Ариф Рзаев прочитает отрывок из романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова.

В день здорового питания, 2 июня, в 14:00 врач и ведущий программы «Живая еда» на телеканале НТВ, автор книги «5 принципов здорового питания» Сергей Малоземов проведет мастер-класс по приготовлению полезных завтраков.

Шеф-повар Юрий Книжник научит готовить три необычных блюда, мастер-классы состоятся 2 июня в 10:00, 4 июня в 13:00 и 6 июня в 16:00.

Кроме того, на следующей неделе блогер, фотограф и писательница Полина Чех расскажет о секретах успешного фотоблога.