РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Почти двухкилометровая пробка образовалась на автотрассе А-107 в подмосковном Подольске в воскресенье, следует из данных «Яндекс. Пробки».

По данным сервиса, на 10:54 на автотрассе А-107 образовалась почти двухкилометровая пробка. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на улицу Дорожная.

Средняя скорость движения на данном участке составляет около 20 километров в час.

Также движение затруднено на улицах Кирова, проспекте Ленина, Большой Серпуховской улице.