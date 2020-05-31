РИАМО - 31 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном доме на западе Москвы, в результате пожара погиб один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре поступило спасателям в воскресенье в 10:23. Горела квартира на шестом этаже 14-этажного жилого дома на Волынской улице.

«Принятыми мерами в 10:37 пожар был ликвидирован. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», - говорится в сообщении.

Огонь потушили на площади 10 квадратных метров.