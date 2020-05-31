РИАМО - 31 мая. Шестерых человек достали из искореженных автомобилей после ДТП на Кутузовском проспекте в Москве минувшей ночью, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Участниками ДТП стали три автомобиля. В результате аварии в машинах оказались заблокированы люди.

«На место происшествия выехали подразделения пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе дежурная смена аварийно-спасательного отряда №6 ГКУ «ПСЦ», — отмечается в материале.

С помощью гидравлического инструмента спасатели разжали искореженные части автомобилей и освободили людей. Всех пострадавших госпитализировали.