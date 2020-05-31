РИАМО - 31 мая. В Москве 40,4% выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом приходится на людей в возрасте от 18 до 45 лет, 8,4% новых зараженных составили дети, говорится в сообщении столичного оперштаба по коронавирусу.

За прошедшие сутки в столице выявили 2595 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования в городе достигло 180 791.

«40,4% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 34,9% – от 46 до 65 лет, 10,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,5% – старше 80 лет», — отмечается в материале.

Все зараженные и те, кто близко с ними контактировал, находятся под медицинским наблюдением.

С 15 мая в Москве проходят массовые бесплатные тестирования на антитела к Covid-19. С 27 мая пройти тестирование может любой желающий по предварительной записи. Запись открыта на две недели вперед.

Для прохождения тестирования нужно взять с собой полис ОМС и паспорт. Результаты будут доступны в электронной медкарте.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.