РИАМО - 31 мая. В Москве за прошедшие сутки выявили 2595 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования в городе достигло 180 791, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.
За минувшие сутки в Москве выздоровели 1855 человек с подтвержденным Covid-19, таким образом общее число победивших болезнь достигло 80 179 человек. Скончались за сутки 69 пациентов с коронавирусом, общее число жертв пандемии в столице составляет 2477 человек.
В целом по России за сутки выявили 9268 новых случаев заражения коронавирусом, 138 пациентов скончались, 4414 человек полностью вылечились.
Всего в России зафиксировали 405 843 случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии умерли 4693 человека, выздоровели 171 883 человека.
Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Также переболевшие коронавирусной инфекцией могут стать социальными волонтерами.
Первого июня в Москве в очередной раз ослабят ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Так, жители смогут выходить на прогулки по расписанию. Гулять разрешается с соблюдением социальной дистанции и при наличии средств индивидуальной защиты.
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Текстовая трансляция
31 МАЯ
- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.
- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.
- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.
- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.
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