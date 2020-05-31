РИАМО - 31 мая. В Москве за прошедшие сутки выявили 2595 новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев инфицирования в городе достигло 180 791, сообщает столичный оперштаб по коронавирусу.

За минувшие сутки в Москве выздоровели 1855 человек с подтвержденным Covid-19, таким образом общее число победивших болезнь достигло 80 179 человек. Скончались за сутки 69 пациентов с коронавирусом, общее число жертв пандемии в столице составляет 2477 человек.

В целом по России за сутки выявили 9268 новых случаев заражения коронавирусом, 138 пациентов скончались, 4414 человек полностью вылечились.

Всего в России зафиксировали 405 843 случая инфицирования коронавирусом. С начала пандемии умерли 4693 человека, выздоровели 171 883 человека.

Выздоровевшие москвичи в возрасте от 18 до 55 лет могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Также переболевшие коронавирусной инфекцией могут стать социальными волонтерами.

Первого июня в Москве в очередной раз ослабят ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Так, жители смогут выходить на прогулки по расписанию. Гулять разрешается с соблюдением социальной дистанции и при наличии средств индивидуальной защиты.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАЯ

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.