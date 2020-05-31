РИАМО - 31 мая. Полицейские задержали двоих мужчин, осквернивших воинский мемориал в подмосковном Одинцовском округе, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по Одинцовскому городскому округу за осквернение мемориала Воинской Славы с Вечным огнем задержаны двое мужчин 1987 и 1998 годов рождения», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Инцидент произошел 28 мая. Вандалы разогревали неизвестную субстанцию в ведре на Вечном огне на мемориале Воинской Славы. При этом люди размешивали содержимое ведра палкой, встав ногами на звезду.