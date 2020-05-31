РИАМО - 31 мая. До конца воскресенья в Москве ожидается дождь, в отдельных районах возможна гроза, порывы ветра могут достигать 13-18 метров в секунду, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по городу Москве рекомендует соблюдать скоростной режим и дистанцию, управляя автотранспортным средством», - говорится в сообщении.

Водителей предупредили, что в грозу возрастает риск аварий. Также опасно находиться у водоемов.

При сильном ветре следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, нельзя укрываться и парковаться под деревьями.

Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Московском регионе на воскресенье из-за дождя.